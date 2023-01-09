Юлия Ковальчук оставила мужа и покинула Россию

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков уже много лет счастливы в браке. В последнее время общественность судачит по поводу разногласий между супругами, но сами артисты не раз опровергали все слухи, связанные с разводом. А в Новый год пара опубликовала совместные милые фото, желая поклонникам такой же любви, как и у них.

Однако хейтеры все никак не унимаются. В этот раз они зацепились за новые сторис Ковальчук. Оказалось, что певица решила улететь из страны. Она выставила фотографию пальм на фоне ясного неба и написала: «Мой всесторонний рай на ближайшее время». Внимательные пользователи подметили, что артистка не рассказала, насколько конкретно покинула страну, а также в глаза бросилось то, что на фото в личном блоге Юлия позировала в гордом одиночестве.

Компанию на пляже певице составила только книга. Алексея Чумакова нигде поблизости не заметили. Но отметим, что артист не так давно занялся съемками сериала, так что скорее всего, ему пришлось разлучиться с супругой из-за работы.

Ранее Чумаков рассказывал про свой флирт с поклонницами. Он поделился, что часто заигрывает с девушками, и при этом Юлия его совсем не ревнует.