«Это ничего не значит»: женатого Алексея Чумакова уличили в изменах с поклонницами

Уже много лет Алексей Чумаков женат на Юлии Ковальчук. Пара воспитывает дочь Амелию и в принципе не подает повода сомневаться в крепости своего союза. Но в последнее время все чаще стали говорить о разладе в семье и приближающемся разводе. Хейтеры судачат, что певец давно не верен своей супруге, и это доказывает его постоянный флирт с поклонницами. А для некоторых заигрывания тоже являются изменой.

Чумаков действительно много кокетничает с фанатками. Правда, сам артист признается, что это все не более, чем обычные шутки. Однако не все девушки способны воспринимать такой юмор, поэтому часто думают, что он говорит серьезно. Как-то одной даме он сказал, что ради нее оставит жену, и та начала его преследовать.

«Девушка сказала: «Ты женат?». Я сказал: «Это ничего не значит». Но это был юмор. Странно, что никто этого не понял», - поделился Алексей Чумаков.

41-летний музыкант не раз подчеркивал, что любит свою жену и уходить от нее никуда не собирается. А все его улыбки и заигрывания с другими женщинами ничего не значат, и Юлия обо всем этом знает.

Напомним, что ранее Ковальчук высказалась на тему отношений с супругом на фоне постоянных слухов об их скором разводе.