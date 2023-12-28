Юлия Чичерина провела «камуфляжную» вечеринку в ответ на мероприятие Ивлеевой

Певица Юлия Чичерина провела «камуфляжную» вечеринку в ответ на мероприятие с голыми звездами, организованное блогером Анастасией Ивлеевой. Артистка выступила перед военнослужащими.

Фрагмент концерта она разместила в своем Telegram-канале.

В подписи к видео говорится: «А у нас камуфляжная вечеринка, все по форме, без дольчегабана и голой лошади из домадва. Одевайтесь по сезону и не путайте дверей».

Напомним, Ивлеева собрала звезд в московском клубе. Для всех действовал дресс-код: требовалось прийти в «голом стиле». Вечеринку посетили певицы Лолита, Ольга Орлова, артисты Филипп Киркоров, Дима Билан и многие другие. Большинство пришли в полуобнаженном виде.

После этого запланированные концерты звезд стали отменять. Изображение Киркорова сняли с афиши фильма, его выступления вырезают из новогодних эфиров, а сайт заблокировали. Артист нашел нужным извиниться за участие в вечеринке и заявил, что «зашел не в ту дверь».