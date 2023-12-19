Юлия Бордовских рассказала правду о своей госпитализации

Телеведущая Юлия Бордовских опровергла слухи о госпитализации, утверждая, что она чувствует себя хорошо и находится дома. Об этом сообщает телеканал «360».

В беседе с журналистом женщина прокомментировала ранее появившуюся информацию о том, что она получает помощь врачей в больнице.

«Нет, все в порядке. Я дома. Все хорошо», — заявила Юлия.

Но источник «360» сообщил, что 14 декабря Бордовских направили в горбольницу № 52.

Напомним, что информация о госпитализации телеведущей появилась в Telegram-канале Mash, который утверждал, что она несколько дней самостоятельно лечила кашель, высокую температуру, озноб и слабость, а затем обратилась к врачу. По сообщению канала, Юлию Бордовских положили в больницу со средней степенью тяжести при отрицательном тесте на COVID-19.

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