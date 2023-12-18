«Я долго не проживу»: Дмитрий Красилов перед смертью повторял друзьям одну фразу
SHOT: танцор Дмитрий Красилов часто говорил друзьям, что долго не проживет.
© Lomohov Anatoly/East News
29-летний танцор и актер Дмитрий Красилов, встречаясь с друзьями, повторял одну фразу. Он произносил: «Я знаю, я долго не проживу».
Об этом сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.
Собеседник рассказал, что Красилов не имел привычки ограничивать себя в еде или алкоголе, хотя имел проблемы с сердцем на фоне лишнего веса. По словам источника, танцор выпивал, но не злоупотреблял алкоголем, и очень много работал.
«Иногда после вечеринки мог поехать в ночной клуб», - вспоминает собеседник.
Напомним, о смерти танцора стало известно 18 декабря. Накануне Красилов почувствовал себя плохо, а сегодня не вышел на работу, не отвечал на звонки. Тревогу забил его работодатель – он приехал домой к актеру, но дверь была заперта. Тогда на место вызвали сотрудников МЧС. Вскрыв дверь, они нашли тело Красилова без признаков жизни. Предварительно, причиной смерти стал сердечный приступ. Точную причину установит экспертиза.