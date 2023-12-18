«Я долго не проживу»: Дмитрий Красилов перед смертью повторял друзьям одну фразу

29-летний танцор и актер Дмитрий Красилов, встречаясь с друзьями, повторял одну фразу. Он произносил: «Я знаю, я долго не проживу».

Об этом сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.

Собеседник рассказал, что Красилов не имел привычки ограничивать себя в еде или алкоголе, хотя имел проблемы с сердцем на фоне лишнего веса. По словам источника, танцор выпивал, но не злоупотреблял алкоголем, и очень много работал.

«Иногда после вечеринки мог поехать в ночной клуб», - вспоминает собеседник.

Напомним, о смерти танцора стало известно 18 декабря. Накануне Красилов почувствовал себя плохо, а сегодня не вышел на работу, не отвечал на звонки. Тревогу забил его работодатель – он приехал домой к актеру, но дверь была заперта. Тогда на место вызвали сотрудников МЧС. Вскрыв дверь, они нашли тело Красилова без признаков жизни. Предварительно, причиной смерти стал сердечный приступ. Точную причину установит экспертиза.