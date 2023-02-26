Юлия Бордовских признала вину в анорексии дочери

Юлия Бордовских призналась, что считает себя виноватой в анорексии дочери. Дело в том, что она упустила этот момент и вовремя не обратилась к специалистам.

По словам телеведущей, сначала она думала, что потеря веса у Маруси — это влияние моды и соцсетей. Бордовских не могла поверить, что у ребенка развивается заболевание.

«Нет, со мной такого быть не может», — говорила себе Бордовских.

У Маруси расстройство пищевого поведения началось в 14 лет. Семья обратилась к специалистам не сразу. Однако в итоге Мария провела в клинике США на лечении около года.

Бордовских отметила, что на дочь давилось «несоответствие знаменитой маме», а матери не хватило времени для разговоров с Марусей.

Сейчас Мария Бордовских проживает в Москве с братом и матерью. Среди деятельности девушки — написание сценариев, кино, развитие бренда по ментальному и физическому здоровью.

Ранее мы писали, что 53-летняя Юлия Бордовских подсела на «магические» грибы.