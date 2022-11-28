53-летняя Юлия Бордовских подсела на «магические» грибы

Поклонники долгое время ничего не слышали о телеведущей Юлии Бордовских. Несколько лет назад она уехала в США, где пыталась начать новую жизнь. Недавно 53-летняя звезда вернулась в Россию и поразила всех своим моложавым внешним видом. Женщина не стала скрывать секрет молодости. Она призналась, что в другой стране обрела вторую профессию.

В интервью «Московскому комсомольцу» знаменитость рассказала, что окончила Институт интегративной медицины в Нью-Йорке. Она стала health-коучем, поэтому теперь консультирует людей по вопросам, касающимся здорового образа жизни.

«Объясняю, что такое первичная еда – это то, что касается души, ментальных настроений, ну и то, что в тарелке, – это вторично. Я читаю лекции и веду два блога в соцсетях, там много рекомендаций», – объяснила блондинка.

Юлия также рассказала, что занялась выращиванием грибов для оздоровления. Она лично их употребляет и думает над тем, чтобы рассказать о них другим.

«Это не психоделические грибы, а медицинские. И они абсолютно магические. От них повышается иммунитет, появляется энергия, еще гормональный баланс создается и хорошее настроение, потому что грибы многие функции организма берут на себя, и у человека остается больше сил, вырабатывается дофамин, серотонин», – заявила теледива.

Бордовских отметила, что грибы справляются лучше кофе и энергетических напитков! По словам женщины, она употребляет их уже четыре года и даже нашла место в России, где занимается их выращиванием.

«Это как лекарство. Некоторые грибы растут на деревьях, как чага, некоторые – прорастают через рис из специального мицелия. Но это еда, которая приносит еще и здоровье. Нашла, где выращивать в России – в Санкт-Петербурге», – добавила знаменитость.

Ранее мы писали о том, почему Бордовских развелась с мужем.