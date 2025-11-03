Юлия Барановская заявила, что домохозяйки строят сложную и важную карьеру. Об этом сообщает «Абзац».

3 ноября в мире отмечают День домохозяйки. Праздник посвящен людям, создающим семейный уют дома. Телеведущая Юлия Барановская призналась, что уважает домохозяек. Их занятие она назвала работой.

«Разве карьера домохозяйки — это не карьера? Попробуйте реализовать это. Родить детей, держать дом в чистоте, чтобы мужчина приходил домой счастливый и довольный, туда, где чистота и вкусный ужин», — заявила она.

По словам ведущей, мужчинам не стоит недооценивать женщин, которые хлопочут по дому.

«При этом у него интересная жена, которая в курсе всех новостей, с ней есть о чем поговорить. Это сложная и важная карьера. Я считаю, что женщина, которая сидит дома, может быть реализована», — добавила она.

