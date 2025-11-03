«Я точно знаю, чего я хочу»: Юлия Барановская раскрыла свою самую большую мечту

Телеведущая Юлия Барановская поделилась своими планами на будущее и рассказала, как видит идеальную старость. Об этом сообщает Пятый канал.

На церемонии вручения Национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон» Юлия Барановская пообщалась с журналистами и призналась, что старость она хочет провести в доме на берегу моря рядом с самыми близкими.

45-летняя телеведущая не ставит перед собой строгих сроков и предпочитает идти по жизни без лишней спешки.

«Я не хочу себе сроки ставить, в какие-то временные рамки себя загонять. Все идет своим чередом. Я точно знаю, чего я хочу», — добавила Барановская.

Звезда отметила, что больше всего в жизни она хочет быть в кругу семьи, проводить время с детьми и внуками, никуда не торопиться и ни о чем больше не волноваться.

«Я хочу в старости сидеть… Я прям вижу: красивый дом на берегу моря или океана. Я вот сижу за столом, который на улице, и бегает очень много моих внуков и правнуков, и говорят: «Бабуля, ну расскажи какую-нибудь историю», — поделилась Юлия Барановская.

По словам телеведущей, именно эта мечта помогает ей сохранять внутреннее равновесие и радоваться каждому дню. Она подчеркнула, что ценит время, проведенное с близкими, и старается выстраивать отношения, которые останутся прочными на долгие годы.

