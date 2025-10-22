Юлия Барановская вышла на работу через 10 дней после двух экстренных операций

Телеведущая Юлия Барановская вернулась в Москву после двух экстренных полостных операций в Салехарде и уже готова к работе. 45-летняя звезда шоу «Мужское/Женское» провела в хирургическом отделении Салехардской окружной больницы десять дней.

Юлия должна была вернуться из командировки в Салехард еще 14 октября, так как у нее были запланированы съемки. По данным Kp.ru, 22 и 23 октября Барановскую уже ждут на съемках новых выпусков проекта «Мужское/Женское».

«Спасибо всем, кто переживал, кто писал, соберусь с мыслями и расскажу, что было. Пока — от души, от сердца спасибо всем родным, близким, друзьям, знакомым, тем, кто меня лично не знал, но тем не менее писали и переживали», - обратилась к поклонникам Барановская в личном блоге.

Она опубликовала короткое видео из своего загородного дома, в кадре рядом Юлией сидела мама. Вместе они прилетели из Салехарда.

Ранее директор Юлии Барановской заявил, что телеведущая не берегла себя. Петро Шекшеев не стал называть диагноз, но сообщил о хроническом заболевании, которое возникло после родов. Недуг обострился из-за плотного графика Барановской.