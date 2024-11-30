«Сломала компьютер о голову»: Андрей Аршавин «прошелся» по Юлии Барановской, которая родила ему троих детей

Андрей Аршавин даже спустя девять лет после разрыва с Юлией Барановской не упускает случая лишний раз задеть экс-возлюбленную. В эфире шоу «Карты, деньги, два мяча» футболист раскрыл неожиданные подробности совместной жизни с телеведущей и зло пошутил над ней.

Юлия Барановская и Андрей Аршавин со скандалом расстались в 2013 году. Несмотря на рождение троих совместных детей, пара так и не зарегистрировала отношения. Футболист ушел из семьи ради журналистки Алисы Казьминой, на которой женился в 2016 году, однако и этот брак продлился недолго и распался через три года.

Недавно спортсмен заявил, что у него «шесть детей, хотя официально — пять». По слухам, молодая избранница родила Андрею Аршавину малыша. Также бывший игрок «Зенита» признался, что у него есть еще один внебрачный ребенок.

В ходе обсуждения бурной личной жизни Андрея Аршавина на шоу «Карты, деньги, два мяча» ведущие решили посчитать, сколько у него было официальных жен. Одна из ведущих отметила, что даже после появления на свет троих детей футболист так и не сделал предложение Юлии Барановской. В ответ мастер спорта решил зло подшутить над бывшей.

«Ой, не говори, а то она сейчас программу твою заблочит из-за того, что ты так громко об этом говоришь», — заявил Андрей Аршавин.

Бывший игрок «Арсенала» признался, что не жалеет о разрыве с телеведущей. По мнению Андрея Аршавина, он все «сделал правильно». Футболист рассказал, что их отношения с Юлией Барановской были непростыми. Так, он утверждает, что в ходе ссоры она могла поднять на него руку.

«Юлька меня один раз компьютером… Я лежу, а она приходит и как компьютер сломала о голову», — поделился спортсмен.

Ранее сообщалось о том, что последняя жена Андрея Аршавина высказалась о внебрачном ребенке футболиста.