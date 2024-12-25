Юлия Барановская появилась на публике с Аршавиным

Знаменитость посетила с 18-летним Артемом премьеру картины «Финист. Первый богатырь».

«Очень крутое кино. Всем смотреть», — высказалась Барановская.

Первенец экс-возлюбленных на протяжении долгого времени был солистом группы «Непоседы», а потом решил пойти по стопам матери. Артема неоднократно приглашали вести разные мероприятия вместе с Барановской, в том числе корпоративы. Телеведущая рассказывала, что все оставались довольны работой наследника, и она гордится его успехами.

У Барановской трое детей от Аршавина: помимо Артема, она также воспитывает 16-летнюю Яну и 12-летнего Арсения. Телеведущая познакомилась с футболистом в 2003 году, а спустя 10 лет они разошлись. Спортсмен признавался, что почти семь лет не виделся с наследниками из-за их матери, однако Барановская опровергала эти высказывания.

Ранее Юлия Барановская вышла в свет в красной юбке с разрезом.