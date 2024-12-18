44-летняя телеведущая Юлия Барановская вышла в свет в красной юбке с разрезом

Телеведущая Юлия Барановская вышла в свет в стильном образе. Она выбрала красную юбку с разрезом и шерстяной свитер с высоким горлом болотного оттенка. Фото публикует Газета.Ru.

44-летняя ведущая шоу «Мужское/Женское» посетила презентацию фестиваля «Путешествие в Рождество» на Манежной площади. Юлия позировала фотографам, несмотря на мороз. Из верхней одежды на ней было черное пальто. Волосы Барановская собрала в гладкий пучок.

Отметим, что на презентации фестиваля гости увидели ледовое шоу, в котором номера показали знаменитые российские фигуристы Татьяна Навка, Петр Чернышев, Аделина Сотникова, Алина Загитова, Анна Щербакова и многие другие спортсмены.

Юлия Барановская стала известна после того, как начала встречаться с футболистом Андреем Аршавиным. От него она родила детей, после чего они приняли решение разойтись. Сейчас бывшие не общаются друг с другом, однако недавно спортсмен поделился, что телеведущая связалась с ним. Спустя 12 лет она попросила его забрать свои вещи.

Ранее Юлия Барановская рассказала о своих планах на Новый год.