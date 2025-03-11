Телеведущая Юлия Барановская не смогла вернуться в Москву из-за атаки беспилотников. Знаменитость рассказала о внезапной посадке в Санкт-Петербурге в Telegram-канале.

В ночь с 10 на 11 марта произошла атака украинских беспилотников, из-за которой аэропорты Москвы приостановили работу до 9 утра. В это время телеведущая возвращалась из командировки. Борт с Юлией вошел в число тех, кого перенаправили на посадку в Санкт-Петербург.

«Открыла глаза в самолете оттого, что капитан говорит, что мы летим в Питер вместо Москвы. Приземлились в Питере», — высказалась знаменитость.

По словам Юлии, экипаж вел себя спокойно и докладывал об остановке пассажирам.

«Кабинный экипаж и пассажиры ведут себя спокойно: бортпроводники и пилоты постоянно рассказывают об обстановке. Вылетаю в Москву. Берегите себя и близких», — заявила телеведущая.

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