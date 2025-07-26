Юлия Ахмедова оконфузилась при попытке познакомиться с мужчиной в Интернете

Юлия Ахмедова опозорилась при попытке познакомиться с мужчиной в Интернете.

Юмористка не стала скрывать, что ее сердце сейчас свободно, но она готова к новым отношениям. Именно по этой причине Юлия сейчас активно ищет мужчину в социальных сетях.

Она вспомнила, как однажды случилась нелепая ситуация: ее аккаунт заблокировали из-за того, что якобы использует фотографии знаменитости. По этой причине ей пришлось сделать верифицированный аккаунт, подтвердив собственную личность.

«Я там зарегистрировала, и меня забанили, потому что я использую фотографии известного человека. Где-то есть эта крыса, которая на меня нажаловалась! А вдруг я его лайкну, эту крысятину?» —рассказала Юлия в программе «Шоу Воли».

Также, по словам юмористки, пока что ее попытки встретить любовь не обвенчались успехом, так как даже не было романтических встреч, а общение было однотипным.

«Ни одного свидания не было. Никто не зовет. Унылые разговоры. Я стала как супер-плохой мужчина писать: давай сразу кофе. И все боятся!», — призналась Ахмедова.

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