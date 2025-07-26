Актер Олег Меньшиков показал, как отдыхает с молодой женой в Италии

Олег Меньшиков показал, как отдыхает с молодой женой в Италии.

Актер решил поделиться со своими поклонниками кадрами с отпуска, который он проводит вместе со своей избранницей Анастасией: она младше него на 23 года.

Меньшиков сразу сообщил о своем долгожданном отдыхе в своих социальных сетях, опубликов видео из самолета.

«Мне пожалуйста, столик у моря, коктейль с ароматом прибоя. Два кусочка ароматной ветчины и поставьте на столик цветы», — заявил Олег.

У Меньшикова не раз интересовались подписчики, как он проводит свободное от работы время. Судя по кадрам, Олег любит отдыхать у бассейна, читать книги, фотографироваться на фоне цветов и любоваться пейзажами. На этот раз все эти занятия он проводит в Италии.

«Привет с озера Комо», — подписал кадры артист.

Затем Олег опубликовал кадры, на которых он нежно целует свою супругу в щеку: «Один день в городе Комо глазами Анастасии».

Однако поклонники Меньшикова все же подметили, что он еще выглядит уставшим, поэтому желают ему как можно больше отдыхать и расслабляться: «Пока замученный. Посмотрим, что будет в конце отпуска»; «Радоваться жизни — это верх совершенства»; «Вполне бодренький»; «Райское наслаждение! Завидую белой завистью»; «Веселый парень»; «Хорошего отдыха, Олег Евгеньевич!».

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