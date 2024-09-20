36-летняя Юлианна Караулова вышла в свет в скромном джинсовом платье макси

Певица Юлианна Караулова вышла в свет в необычном платье, подчеркнувшем ее стройную фигуру. При этом артистка выглядела элегантно и скромно.

Караулова посетила презентацию нового сезона Кинопоиска в джинсовом платье длины макси с расклешенной юбкой. Исполнительница хита «Ты не такой» дополнила образ бежевыми туфлями на каблуке сумкой в тон, которую она держала в руках. Из аксессуаров Юлианна предпочла неброский браслет, часы и серьги. Волосы она распустила и сделала легкий нюдовый макияж, сообщает Газета.Ru.

Юлианна Караулова стала популярна после участия в шоу «Фабрика звезд». Она также заменила Дмитрия Диброва в шоу «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале.

Ранее Караулова высказалась в сторону коллеги по сцене Марии Бойко, выступающей под псевдонимом Mia Boyka, из-за ее публичного осуждения 8-летней девочки-квадробера. Юлианна заявила, что Boyka повела себя нетактично по отношению к школьнице, так как в таком возрасте очень легко негативно повлиять на детей и обидеть их.