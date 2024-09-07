«Она за то, чтобы дети были собой»: Юлианна Караулова высказалась о скандале Mia Boyka c девочкой-квадробером

Юлианна Караулова высказалась в сторону Mia Boyka из-за ее публичного осуждения 8-летней девочки.

Исполнительница хита «Ты не такой» прокомментировала скандал певицы с маленькой поклонницей, которую она раскритиковала во время своего концерта из-за желания быть квадробером.

Караулова заявила, что Boyka повела себя нетактично по отношению к школьнице, так как в таком возрасте очень легко негативно повлиять на детей и обидеть их. Артистка против публичного осуждения людей, так как нельзя выносить разборки на всеобщее обозрение.

Однако Юлианна также уверена, что Mia просто некорректно выразилась. По словам Карауловой, Boyka переживает за будущее детей, поэтому она хотела донести до девочки, что надо оставаться собой, а не прятаться под масками животных.

«Я понимаю, почему Мия так сделала, и в этом я ее поддерживаю. Потому что она за то, чтобы дети были собой, были мальчиками и девочками, любили себя, не стеснялись. Как-то нужно подрастающему поколению доносить то, что не надо стесняться, не надо уподобляться каким-то трендам, не нужно бояться идти против течений, нужно просто быть собой...», — заявила Юлианна в беседе с изданием The Voice.

Кроме того, Караулова призналась, что ее трехлетний сын Александр также иногда бывает квадробером, притворяясь «кошечкой, собачкой» или другим животным. Однако артистка спокойна, так как это просто детская игра.

Ранее мы писали о том, что Лариса Долина защитила девочку-квадробера в скандале с Mia Boyka.