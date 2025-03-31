Юлианна Караулова резко осадила накричавшую на нее Анну Седокову. Об этом стало известно после выхода шоу «Кто тут жулик».

Певицы Юлианна Караулова и Анна Седокова повздорили во время шоу. Согласно правилам игры, звездам надо было вычислить, кто из них является подставным игроком. В итоге Седокова накричала на напарников, которые, по ее мнению, ничем не помогали.

«Выигрыш из ничего — это ничего!» — заявила она.

В ответ на это Караулова, сидящая напротив певицы, заявила, чтобы та понизила тон.

«А чего ты орешь на нас?» — спросила она.

Впрочем, Седокова уладила конфликт и перевела скандал в шутку.

Ранее мы писали о том, что Анна Седокова заговорила о Янисе Тимме и назвала его лучшим отцом.