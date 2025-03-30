«Моя гордость»: Анна Седокова заговорила о Янисе Тимме и назвала его лучшим отцом

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова рассказала, что ее 7-летний сын Гектор относился к латвийскому баскетболисту Янису Тимме, как к родному отцу. Певица заверила, что мальчик занялся спортом, чтобы быть похожим на ее покойного экс-супруга.

«Моя гордость в салатовых кроссовках. Это большой пример того, как отец может вложить всю свою любовь в ребенка и передать ему настоящую любовь к спорту», - разоткровенничалась Анна в личном блоге.

Она также отметила, что Гектор серьезно увлекся баскетболом и теперь каждую свою игру посвящает Янису и выходит на поле в его майке.

В доказательство своих слов Анна опубликовала два видеоролика, на которых запечатлен ее сын, играющий в баскетбол с другими детьми. Мальчик планирует стать профессиональным спортсменом, когда вырастит.

«Он был лучшим отцом и навсегда им останется», - заключила Седокова.

Напомним, в ночь на 17 декабря 2024 года тело Яниса Тиммы нашли в коридоре хостела в центре Москвы. Баскетболист покончил с собой. В своем телефоне он оставил предсмертную записку с просьбой позвонить бывшей жене, экс-солистке группы «ВИА Гра» Анне Седоковой. 9 декабря пара официально развелась. В Россию Тимма приехал из США, чтобы наладить отношения с певицей.

Ранее Анна Седокова решила рассказать о своих переживаниях в новой песне под названием «Ешь, люби, молись». Артистка долго прогревала поклонников, публикуя лишь отрывки из новой композиции, которую сама же называла исповедью. В ночь на 28 марта трек вышел в свет.