Юлианна Караулова рассказала о мечте спеть на «Алых парусах», своем выпускном и дуэте с Акмалем

Певица Юлианна Караулова стала гостем шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». В эфире она рассказала о давней мечте спеть на «Алых парусах», которая претворилась в жизнь, вспомнила свой выпускной, а также спела дуэтом с Акмалем Ходжаниязовым.

Комментируя выступление на «Алых парусах», певица сказала: «Я ехала в поезде и до последнего не верила, что это все-таки произойдет. Но все случилось».

По ее мнению, выступление прошло «великолепно»: тысячи и миллионы глаз смотрели на артистов на сцене.

«У меня просто мурашки были», - поделилась Караулова.

Особое впечатление на артистку произвели выпускники: «они классные, красивые», поделилась звезда.

Говоря на тему выпускного, Караулова вспомнила свой: на мероприятии она была в желтом платье длины миди, в котором потом выступала на «Фабрике звезд» и пела дуэтом с исполнителем Муратом Насыровым. В нем же артистка встречала 18-летие.

«У нас на выпускном, если мне не изменяет память, выступала певица Акула», - сообщила певица и добавила, что вместе с друзьями отправилась «сидеть где-то в углу» и не стала слушать концерт.

На «Авторадио» Караулова впервые спела дуэтом с Акмалем. Композиция, которую они исполнили, называется «Девочка, не прощай». Эту песню написал Акмаль – он же предложил Карауловой исполнить ее вместе.

Певица рассказала историю их знакомства: оказалось, что когда-то она сама подписалась на Акмаля в соцсетях. На тот момент он снимал ролики и не был популярен. Затем Караулова написала ему сообщение в директ и высказала свое мнение по поводу видео: «очень смешно, очень классно». Акмаль предложил сделать совместные ролики, и певица согласилась.

Вместе с другом он приехал из Санкт-Петербурга в Москву, где и познакомился с певицей впервые.

«Мы встретились недалеко от моего дома, он еще с другом был. И не снимать же на улице, я сказала: «Пошли ко мне домой». Это было немножко странно, получается, что я позвала к себе домой двух несовершеннолетних незнакомых молодых людей. Но в свое оправдание скажу, что я была с мужем, - поделилась Караулова.

Ранее певица рассказывала о кастинге на роль ведущей «Кто хочет стать миллионером?»