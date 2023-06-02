«Готовилась к худшему»: Караулова отреагировала на сравнения с Дибровым после его ухода с ТВ

Не так давно в эфире федерального канала произошли кадровые перестановки. На протяжении долгих лет бессменным ведущим шоу «Кто хочет стать миллионером?» считался Дмитрий Дибров, однако в этом году его пост заняла Юлианна Караулова. После этого на девушку обрушился шквал критики: зрители потребовали, чтобы экс-ведущий вернулся к своим обязанностям. В новом интервью для издания Teleprogramma.pro певица впервые прокомментировала ситуацию.

По словам Карауловой, то, что сейчас происходит, — «естественная» реакция публики: за долгие годы зрители привыкли к Диброву. Вот почему и она, и ее команда «были готовы к такому повороту».

«Я готовилась к худшему, ждала много хейта по отношению к себе. Морально настраивала себя на то, что первое время постараюсь не реагировать на это», — высказалась артистка.

Знаменитость считает: публике нужно время для того, чтобы принять ее в роли ведущей шоу.

«Должен пройти период притирки нас со зрителем», — резюмировала Юлианна.

Ранее Дибров поделился мнением о ведущей проекта «Кто хочет стать миллионером?». Высказывание мужчины читайте в этой статье.