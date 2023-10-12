Юлианна Караулова рассказала, что попала в аварию перед выступлением в Кремле

Певица и ведущая шоу «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале Юлианна Караулова рассказала, что попала в автомобильную аварию, когда ехала в Кремлевский дворец на концерт в честь 27-летия канала МУЗ-ТВ. Артистка не пострадала, но ей пришлось собираться на мероприятие, сидя в машине у отделения ГАИ.

«В этот день я попала в аварию... Простояла во всех возможных адских пробках и лишилась последних нервных клеток, собиралась на концерт в машине у отделения ГАИ и всё-таки успела в Кремль», — приводит слова Юлианны The Voice.

В итоге все завершилось благополучно. Певица появилась в Кремлевском дворце в стильном черном платье с открытой спиной и с капюшоном на голове.

Артистка решила не вдаваться в подробности произошедшего, отметив только, что восприняла инцидент очень близко к сердцу, поэтому хочет успокоить нервы с помощью натирания солью.

Поклонники поддержали артистку в соцсетях. Они отметили красоту Юлианны и поблагодарили за откровенность.

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