Покинула Россию: стало известно, куда отправилась Юлианна Караулова с семьей

Популярная исполнительница Юлианна Караулова покинула Россию. Звезда улетела не одна, а взяла с собой семью. Девушка решила провести отпуск в Турции. Об этом она сообщила в личном микроблоге.

Певица рассказала поклонникам, что они уехали на неделю в другую страну. Юлианна взяла с собой ребенка и родителей. Артистка надеется, что сможет выспаться, но не уверена в этом.

«Наконец-то я высплюсь, хотя это не точно. Пока малыш не отпускает меня ни на шаг», – поделилась звезда.

Караулова похвасталась, что вода в море очень теплая, намного лучше, чем в августе. По ее словам, даже дети купаются с удовольствием.

Напомним, что певица счастлива в браке с саунд-продюсером Андреем Черным. Она познакомилась с ним еще во времена участия в проекте «Фабрика звезд». Влюбленные расписались в 2017 году, но сыграли пышную свадьбу только через четыре года. Сначала девушка не хотела, чтобы в публичном пространстве кто-то знал о ее тайном бракосочетании. В 2021 году у пары родился сын Александр.

Ранее Юлианна Караулова рассказывала, как писала заявление на преследователя. Звезда призналась, что неоднократно в своей жизни сталкивалась с неизвестными мужчинами, которые за ней следили. Причем, после рассказов в прессе о таких случаях, ситуация только ухудшилась.