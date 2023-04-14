Юлианна Караулова призналась, почему больше не говорит об отношениях с мужем

Певица Юлианна Караулова рассказала о новой песне, работе в кино и отношениях с супругом. 34-летняя артистка стала гостьей шоу «Утро на Радио Romantika» на Радио Romantika.

Исполнительница презентовала свою новую композицию под названием «Сильная». Девушка призналась, что слышит в ней себя.

«Она откликается. Я считаю себя сильной девушкой, сильной женщиной и достаточно сильным человеком. Поводы быть сильной всегда, к сожалению, или, к счастью, находились. Я уже достаточно взрослая девушка, всякое я видала в шоу-бизнесе, да и не только», – поделилась сокровенным звезда.

Певица отметила, что с радостью снимается в клипах, а также открыта для предложений в кино. Но за глубокую драматическую роль бы не взялась.

«Вряд ли это у меня получится талантливо. Но что-то несложное могу сыграть. У меня было актерское мастерство в институте, я закончила Гнесинку, у меня есть какой-то опыт, но самое сложное – это органически существовать в кадре», – рассуждает артистка.

Ведущий шоу на Радио Romantika Тимур Соколов напомнил, что Юлианна и ее муж саунд-продюсер Андрей Черный получили премию «Пара года», присуждаемую одним из глянцевых изданий. Девушка призналась, что была удивлена, ведь они с любимым уже 11 лет вместе. Но она старается не рассказывать о личной жизни. Караулова объяснила, почему молчит об этом.

«Я никогда не хотела посвящать этому много времени и приоткрывать сильно подробности. Всякое в жизни бывает, люди расстаются, разводятся, если не дай Бог так случится, потом оправдываться за то, что я там говорила, что «Любовь навсегда», я не хочу», – объяснила Юлианна.

Певица отметила, что не придерживается правила «счастье любит тишину», а предпочитает говорить о чем-то другом, к примеру, о творчестве.

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