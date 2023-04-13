«Я счастлив»: Константин Хабенский рассказал о возвращении в кино

Народный артист России и художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский рассказал о творчестве, 15-летии своего благотворительного фонда и возвращении в кино. Звезда стал гостем драйв-шоу «Поехали» на «Авторадио».

Актер признался, что впереди у него огромные планы. Во второй половине апреля – начале мая должен выйти фильм, посвященный 15-летию Фонда Хабенского. А 16 апреля состоится благотворительный показ музыкального спектакля «Поколение Маугли», в честь проекта.

Знаменитость отметил, что маленькие зрители приходят на спектакль с родителями, а в конце представления им сообщают, что своим присутствием и покупкой билетов они помогают другим ребятам выздороветь.

«Такая история благотворительности – легкой, веселой, не пугающей, что очень важно, вошла в МХТ. Когда я стал его художественным руководителем, то счел нужным позиционировать наш театр как созидательный не только с точки зрения создания спектаклей, но и помощи другим», – поделился Константин.

В октябре этого года в жизни Хабенского будет еще одна важная дата – МХТ имени Чехова исполнится 125 лет. Для зрителей готовится немало премьер и сюрпризов.

«26 октября мы покажем специальный авторский спектакль «Юбилей юбилеев». Это история знакомства и любви двух молодых людей в театре и к театру через всю жизнь театра. А параллельно на фоне их любви мы будем показывать, как в разные десятилетия МХТ отмечал свои юбилеи. Так, на 20-летие отцам-основателям подарили две буханки белого хлеба, и это был самый драгоценный подарок на то время», – рассказал звезда.

Недавно поклонники Хабенского были напуганы новостью, что он бросает кино. Но актер и режиссер поспешил успокоить всех в эфире «Авторадио». Скоро мы сможем увидеть имя кумира на киноафишах.

«В связи с назначением на должность художественного руководителя театра, я взял мхатовскую паузу в кино и сейчас буду потихонечку заходить обратно. Это будут три проекта, все – детско-юношеские фильмы, что меня очень радует. Там небольшой объем, потому что большой я сейчас чисто физически взять не могу в связи с расписанием. Уже через неделю заступаю. Я счастлив. Надо вспоминать этот тремор в руках, дрожь в ногах и… «вперед, мотор!» – поделился Константин.

Ранее мы публиковали интервью популярной актрисы Лукерьи Ильяшенко. Звезда рассказала в эфире «Авторадио», какие роскошные подарки получает от партнеров по съемкам.