Юлианна Караулова призналась, что ее не любят коллеги

Певица и телеведущая Юлианна Караулова поделилась, что среди ее коллег есть те, кто ее не любит. Об этом она заявила в интервью с Яной Чуриковой.

Как утверждает певица, некоторые люди считают, что она занимает их или чье-то место. Кроме того, Караулова подчеркнула, что у нее много недоброжелателей.

«Я знаю, как ко мне относятся мои коллеги по цеху. В лицо, конечно, ничего не высказывается. Но за глаза достаточно много „хорошего“», — призналась певица.

При этом Юлианна Караулова добавила, что ее слова не имеют отношения к телеведущему Дмитрию Диброву, которого она заменила в шоу «Кто хочет стать миллионером?». Караулова отметила, что она созванивалась с коллегой, и у них все «замечательно».

Ранее Юлианна Караулова рассказала о своей независимости во взаимоотношениях с мужем.