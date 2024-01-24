«Если что-то хочу, я сама это куплю»: Караулова поведала о своей независимости

Певица и ведущая шоу «Кто хочет стать миллионером» Юлианна Караулова заявила, что не выпрашивает у мужа дорогие подарки. Соответствующее признание артистки прозвучало в подкасте «Ниче святого» от HiFi-стриминга Звук.

На вопрос ведущего Марка Андерсена о том, прибегает ли звезда к советам из соцсетей «сделать глаза», чтобы супруг сделал ей какой-то подарок, Караулова ответила, что самостоятельно исполняет свои желания.

«Знаешь, нет. <…> Мы гармоничная пара, оба самодостаточные. Если я что-то хочу, я сама это куплю. К тому же, я прекрасно понимаю его уровень дохода и свой», — рассказала певица.

При этом Юлианна не стала уточнять, кто является основным кормильцем в семье. Она подчеркнула, что они с мужем не меряются деньги и крайне этично относятся друг к другу. Артистка также отметила, что супруг является ее сопродюсером.

«Я с ним всегда советуюсь и прислушиваюсь. Но чтобы он или кто-либо мне приказывал — такого в моей жизни давно нет», — заверила исполнительница.

Ранее телеведущий Дмитрий Дибров назвал ключевую ошибку Юлианны Карауловой.