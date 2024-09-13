Названо главное требование Кати Лель в споре с Отаром Кушанашвили, и это не деньги

Конфликт Кати Лель с Отаром Кушанашвили обрастает новыми подробностями. Накануне сообщалось, что звезда требует с больного раком журналиста 6,5 млн рублей за оскорбления в ее адрес. Однако адвокат исполнительницы хита «Мой мармеладный» Татьяна Галанцева опровергла эту информацию.

Галанцева пояснила, что сумма в 6,5 млн рублей была сформирована в период, когда сам Кушанашвили не знал о своем заболевании. Детали стороны будут обсуждать во время разрешения спора.

«Поэтому разговоры о сумме компенсации — очередная информационная уловка СМИ, использующих конфликт между двумя известными людьми для поднятия рейтинга», — заявила юрист в разговоре с «Ридусом».

Эту информацию адвокат назвала «гипертрофированной и вырванной из контекста».

Главное требование артистки — удаление оскорбительного контента, затрагивающего ее честь и достоинство. Денежная компенсация за моральные страдания человека гарантируется законом, пояснила адвокат.

Катю Лель обидели слова Кушанашвили о ее ментальном здоровье. Журналист сказал, что Лель «выжила из ума» и «спятила» после того, как она заявила о связи с инопланетянами.