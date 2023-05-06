Юлиан пристыдил Киркорова и посоветовал брать пример с Аллегровой

Ирина Аллегрова стала редким гостем светских мероприятий, поскольку отказалась от гастролей и решила вести затворнический образ жизни. Но недавно 71-летняя певица была замечена в Кремле на сборном концерте в честь Дня Победы.

Внешний вид артистки поверг публику в шок. Оказалось, что Аллегрова перестала носить корсеты и глубокие декольте.

Певец Юлиан особенно был потрясен изменениями Аллегровой. Он отметил, что певица достойно стареет.

«Она не наращивает себе ягодицы, не выходит в колготках, без штанов, но в шляпе. Не называет себя Примадонной. Ей это не надо, она - прекрасная певица, была и останется», — поделился мыслями Юлиан.

Артист подчеркнул, что любит Аллегрову и за ум. Певица отличается добротой и простотой, которой в нынешнем мире осталось уже мало.

«Я говорю, что звёзды на небе, а мы - все люди. Чем человек талантливее, тем он проще», — заключил певец.

Кроме того, Юлиан предложил российскому шоу-бизнесу брать пример с Аллегровой. Пристыдив пластические операции Киркорова, Юлиан отметил, что такое омоложение является абсурдом.

«От возраста не уйти, не надо смешить зрителей пластическими операциями. Стареть надо со своими зрителями. Многие превратились из певцов в шутов с нелепым омоложением», — рассказал Юлиан PROZVEZD.

Ранее мы писали, что Юлиан рассказал об отношениях модельера Вячеслава Зайцева и его сына Егора.