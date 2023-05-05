«Это был уже не Слава»: певец рассказал, как болезнь изменила модельера Зайцева

Певец Юлиан рассказал об отношениях модельера Вячеслава Зайцева и его сына Егора. Он уверен, что их рассорили посторонние люди вокруг кутюрье – родственнику не нравилось, что они выводили в свет больного человека.

«Болезнь последних лет, конечно, сильно изменила Зайцева. Это был уже не Слава», - сообщил Юлиан. Его слова приводит сайт mk.ru.

Он так же, как сын Зайцева, считает, что «не стоило его выводить на всеобщее обозрение». Юлиан полагает, что модельеру «самому было тяжело выносить такие выходы в свет».

Артист охарактеризовал Егора Зайцева как «очень талантливого» человека и «хорошего сына» - модельер души не чаял в нем. Родной человек «очень уважал отца», подчеркнул Юлиан.

«Я считаю, что посторонние люди, которые входили в круг больного человека, рассорили их», - высказался певец.

По его мнению, помощников надо было «гнать в шею». Он подтвердил, что эти люди «приезжали, снимали, выкладывали в соцсетях ролики».

«То, что они устраивали с Зайцевым, – за гранью», - добавил Юлиан.

Он назвал Егора Зайцева единственным допустимым наследником модельера. Благодаря ему Дом моды до сих пор существует, заключил собеседник.

Напомним, модельера похоронили 4 мая в Подмосковье, на сельском кладбище. Певица Надежда Бабкина будет добиваться перезахоронения: она готова собрать инициативную группу, чтобы могилу легендарного модельера перенесли на столичное кладбище.