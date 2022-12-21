Юдашкин снял головной убор и показал голову после нескольких химиотерапий

Модельер Валентин Юдашкин появился на телевидении и принял участие в съемках программы «Сегодня вечером». Кутюрье пришел на телешоу с женой Мариной. Он снял головной убор, в котором всегда появлялся на публике.

Юдашкин был в темных очках и с волосами на голове. Он выглядел не таким измученным и изможденным, как когда-то.

Поклонники писали в комментариях: «Слава Богу, что Валентин весел и здоров». Некоторые отмечали, что Марина и Валентин Юдашкины «прекрасны».

Ранее Юдашкин, перенесший рецидивы онкологии и несколько курсов химиотерапий, показал роскошный особняк в Переделкино, где проводит основное время. Он похвастался обновленным интерьером.