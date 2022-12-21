Опубликованы кадры из роскошного особняка тяжелобольного Валентина Юдашкина

Известный кутюрье Валентин Юдашкин пять лет назад открыто признался, что врачи диагностировали ему рак. Друзья и поклонники очень волнуются за здоровье кумира, но он держится и даже ведет активный образ жизни. Из-за серьезного недуга 59-летний мужчина вынужден большую часть времени находиться в своем особняке в Переделкино. Недавно в Сети появились кадры из роскошного жилища.

Модельер сам продемонстрировал убранство особняка, который он купил много лет назад за огромную сумму. Юдашкин похвастался обновленным дизайном в личном микроблоге.

«Наш дом – это уютная крепость, где царит комфорт. Место, куда хочется возвращаться. В преддверии нового года мы решили обновить дизайн своего дома. Фабрика тканей находится в Италии, что соответствует наивысшему качеству изделий», – поделился Валентин.