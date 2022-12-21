Опубликованы кадры из роскошного особняка тяжелобольного Валентина Юдашкина
Фото: Александра Воротнева/ Starface.ru
Известный кутюрье Валентин Юдашкин пять лет назад открыто признался, что врачи диагностировали ему рак. Друзья и поклонники очень волнуются за здоровье кумира, но он держится и даже ведет активный образ жизни. Из-за серьезного недуга 59-летний мужчина вынужден большую часть времени находиться в своем особняке в Переделкино. Недавно в Сети появились кадры из роскошного жилища.
Модельер сам продемонстрировал убранство особняка, который он купил много лет назад за огромную сумму. Юдашкин похвастался обновленным дизайном в личном микроблоге.
«Наш дом – это уютная крепость, где царит комфорт. Место, куда хочется возвращаться. В преддверии нового года мы решили обновить дизайн своего дома. Фабрика тканей находится в Италии, что соответствует наивысшему качеству изделий», – поделился Валентин.
Фото: Соцсети Валентина Юдашкина
Подписчики звезды оценили предметы интерьера и отметили, что все выглядит очень стильно. Многие также обратили внимание на то, что модельер очень похорошел.
«Королевские шторы», «Все очень красиво, как свежий глоток воздуха», «Просто потрясающе красиво», «Элегантно и своеобразно, браво мастерам», «Роскошно», «Будьте счастливы и здоровы», «Радости вам в этом доме», «Юдашкин будто ожил», – пишут в комментариях.
Напомним, что кутюрье живет в огромном доме вместе со своей женой Мариной. Супруги счастливы в браке больше 30 лет. У них есть дочь Галина, которая с мужем и детьми поселилась в Гонконге.
Ранее мы писали о том, что жене тяжелобольного Юдашкина уже не помогают даже операции.