Юбилейные концерты «Любэ» массово отменяют и переносят на май из-за Расторгуева

В регионах России массово отменяют концерты группы «Любэ», которые должны были состояться в честь 35-летия коллектива. Предварительно, их переносят на май 2024 года. А все из-за обследования Николая Расторгуева. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, солист должен пройти плановое обследование в больнице. Сам певец говорит, что с ним ничего серьезного. Однако выступать в ближайшие 2-3 недели ему все же запретили. Именно поэтому даты тура группы пришлось изменить.

Напомним, что концерт в Тюмени отменили за несколько часов до предполагаемого выхода музыкантов на сцену. Теперь поклонники смогут увидеть «Любэ» только 29 мая. Также были перенесены и все выступления коллектива в Подмосковье. Организаторы площадок в Орехово-Зуеве, Саратове, Томске и Новосибирске пока новые даты не сообщили.

К слову, насколько известно, в клинику Расторгуев обратился из-за сердца. Также у него есть жалобы на почки. Их певцу пересаживали около шести лет назад.

Ранее песни группы «Любэ» предложили включить в школьную программу. По этому поводу высказался Николай Расторгуев и заявил, что не имеет ничего против подобной инициативы.