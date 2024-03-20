Николай Расторгуев высказался об идее включить в школьную программу песни «Любэ». Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне депутат Госдумы Сергей Колунов предложил включить в школьную программу уроков музыки песни патриотических исполнителей. Чиновник заявил о необходимости изучать песни Ярослава Дронова (SHAMAN), Николая Расторгуева и Олега Газманова.

Солист группы «Любэ» Николай Расторгуев холодно воспринял эту инициативу, объяснив, что он не против.

«Это дело вкуса. Пусть изучают. Я не против», — рассказал журналистам он.

При этом на вопрос о том, какую песню для школьников он мог бы порекомендовать, певец ответить затруднился.

«Не знаю. Их много», — объяснил он.

Ранее мы писали о том, что Министерство просвещения готово дополнить уроки музыки песнями Shaman и Газманова. Как сообщали журналисты, в ведомстве подчеркнули, что патриотические песни уже звучат на уроках в школе. Так, ученики разучивают оперу Глинки «Иван Сусанин», увертюру Чайковского «1812 год», кантату Прокофьева «Александр Невский».