YouTube заблокировал канал режиссера Никиты Михалкова с 1,6 млн подписчиков

Видеохостинг YouTube заблокировал канал режиссера Никиты Михалкова. При попытке открыть появляется надпись, что «страница недоступна».

На блокировку обратило внимание издание Газета.Ru.

Речь идет о канале Михалкова «Бесогон», который насчитывал 1,6 млн подписчиков. Там были опубликованы порядка 270 видео.

Аккаунт заблокирован «за многочисленные или серьезные нарушения правил YouTube».

Ранее Михалков назвал режиссера сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жору Крыжовникова лучшим на сегодняшний день. Председатель Союза кинематографистов охарактеризовал его как «серьезного, думающего и очень профессионального».

При этом Михалков заявил, что фильмы режиссера Эльдара Рязанова - «это не кино». Кинодеятель отметил единственную его работу – картину «Ирония судьбы, или С легким паром!». Михалков объяснил, что для него кино – «это пластика», а не драматургия и диалоги.