«Язык не поворачивается назвать актером»: Виталий Бородин призвал признать критикующего РФ Назарова иноагентом

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал признать уехавшего Дмитрия Назарова иноагентом. В своем Telegram-канале политик заявил, что критикующий Россию и не уважающий зрителей актер недостоин появляться на телеэкранах и носить звания.

Виталий Бородин не скрывает своего возмущения тем фактом, что на федеральном канале СТС до сих пор каждый день показывают сериал «Кухня». Главную роль в ленте исполнил Дмитрий Назаров, который не поддержал Россию в трудное время и уехал из страны. Политический деятель напомнил, как актер, носящий звание народного артиста РФ, позволяет себе критиковать соотечественников в эмиграции.

«Назаров буквально плюнул в свою страну и народ, громко хлопнул дверью и шагнув в страну НАТО — Францию, которая сейчас с распростертыми объятиями принимает всех этих эмигрантов. Назаров, которого язык не поворачивается назвать актером, до сих пор имеет звание „заслуженного“, „народного“. <…> Он продолжает тоннами изрыгать из себя сквернословия, гадости в адрес нашей страны, в адрес бойцов, которые жертвуют своей жизнью на благо будущего нашей страны», — заявил Виталий Бородин.

Политик убежден, что такого артиста, как Дмитрий Назаров, нельзя показывать на российском телевидении. Виталий Бородин призвал признать эмигрировавшего актера иноагентом в РФ и лишить почетных званий.

«Это кощунство — продолжать скармливать этого человека зрителю, которого он абсолютно не уважает и в адрес которого так уничижительно высказывается. Пора признать Назарова экстремистом и иноагентом, лишить всех званий и убрать с наших экранов», — высказался глава ФПБК.

Напомним, Дмитрий Назаров не поддержал Россию в 2022 году и был уволен из МХТ имени А.П. Чехова вместе с женой. Звезда «Кухни» покинул страну и с 2024 года проживает в Каннах.

