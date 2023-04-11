«О чести начал учить из-за бугра»: эмигрировавший Дмитрий Назаров вновь был высмеян коллегами

Когда-то Дмитрий Назаров считался любимцем публики. Мужчина запомнился россиянам благодаря роли в сериале «Кухня» и работе в МХТ имени Чехова. Однако все изменилось в одночасье, и причиной этого стали провокационные высказывания актера в публичном пространстве. После подобного его уволили из театра, а звездные коллеги, как и поклонники, набросились на него с критикой. Оскар Кучера славится тем, что никогда не подбирает выражений в адрес других людей. Недавно мужчина гневно высказался в адрес Назарова, и именно это и спровоцировало словесную перепалку между ними.

Так, Оскар публично оскорбил Дмитрия и заявил, что не сочувствует ему. Узнав об этом, звезда «Кухни» заговорил о чести и совести обидчика. Однако на этом выяснения отношений не закончились.

В личном блоге Кучера высмеял коллегу за ненужные нравоучения и обрушил на него новую волну едких высказываний. «Тот, который жил когда-то в общаге при театре и одарен был, но, увы, все потерял из-за съехавшей "кукушки". О чести вдруг с испугу говорить он начал и разуму меня учить из-за бугра», — негодовал Оскар.

По словам актера, он не считает оскорбления в адрес Назарова ошибочными, и произошедшая между ними ситуация лишь это доказывает. «Усы, понты и поварской колпак — вот все, что ты после себя оставил», — резюмировал мужчина.

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