Явно прибавила в весе: изменившаяся Буланова появилась на вечеринке известной радиостанции

Певица Татьяна Буланова появилась на вечеринке, организованной известной радиостанцией. Артистка была без молодого мужа Валерия Руднева – компанию ей составили коллеги Наталья Сенчукова, Анита Цой, Николай Басков.

Соответствующие фотографии опубликованы в Telegram-канале «РыбСены», который ведут Сенчукова и ее муж Виктор Рыбин.

На фотографиях Буланова была черной куртке с желтым узором и белой кофте под ней. Артистка изменилась внешне и явно прибавила несколько килограммов.

Молодого мужа рядом не было – Руднев предпочитает не светиться на публике.

16 июня певица открыла ресторан в Санкт-Петербурге. Дорогой подарок артистке сделал супруг. На открытии Буланова не притронулась к еде и пила безалкогольные напитки. Певица объяснила, что отравилась и находится на «жесткой диете».

Появились слухи, что поведение Булановой связано с токсикозом во время беременности. Тем более, что Руднев мечтал о ребенке. У артистки уже есть двое детей от предыдущих браков.