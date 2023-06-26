Не отравление, а токсикоз: почему Буланова не пила и не притронулась к еде на открытии ресторана

Певица Татьяна Буланова на открытии ресторана 16 июня не притронулась к еде и пила лишь безалкогольные напитки. Знаменитость стали подозревать в беременности, но артистка назвала другую причину отказа от еды.

«Я еще сегодня отравилась. У меня такая неприятность случилась», - сообщила она и добавила, что находится на жесткой диете после случившегося. Слова певицы приводит Пятый канал.

При этом на празднике по случаю открытия заведения были одни деликатесы. Гостей угощали устрицами, морскими ежами и разными видами рыб. Буланова исполняла для посетителей свои хиты.

После отказа певицы от еды многие заподозрили, что артистка беременна и у нее типичный для этого периода токсикоз. Тем более, что и молодой муж мечтает о ребенке – он заявил, что «будет работать в этом направлении». Буланова же уверена в своем избраннике и не боится забеременеть - их отношения длятся больше трех лет.

У артистки растут двое сыновей. Ее новый муж готов сделать все, чтобы и третий наследник ни в чем не нуждался.

Ранее мы писали, что на открытие ресторана пришел бывший муж Булановой Николай Тагрин - отец одного из сыновей артистки.