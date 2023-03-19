Является к близким: умерший от обширного инфаркта Барыкин не находит себе места

Александр Барыкин скончался в 2011 году от обширного инфаркта. Незадолго до этого, когда его оставила молодая возлюбленная, он перенес микроинфаркт. От операции певец отказался, поскольку нужно было ехать на концерт на заработки.

Барыкин не успел закончить свой альбом под названием «Релакс». На днях его сын Георгий сумел завершить творение отца.

Константин Мирошник, друг Александра, рассказал, что певицу будто не было покоя на том свете из-за незавершенного дела. Художник признался, что он являлся к нему во снах. Когда Мирошник рисовал обложку для альбома «Релакс» Барыкин приходил к нему посреди ночи и направлял его мысли.

Ранее мы писали, что Александр Барыкин пророчил судьбу сыну.