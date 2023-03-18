Александр Барыкин пророчил судьбу сыну

Художник Константин Мирошник, близкий друг Александра Барыкина, рассказал, что сыну популярного в конце 80-х годов певца удалось спустя 12 лет после смерти отца отобрать у пиратов композиции. Гоша сделал все по закону, поэтому наживаться на хитах Барыкина больше не сможет никто чужой. Дивиденды будут получать родственники.

Мирошник также раскрыл тайну предсказания. Оказалось, что до своего ухода Барыкин просил сына приехать к нему для записи музыки. После этого певец признался другу: «дети – наше продолжение, я предчувствую, что мой сын наворотит дел в музыке».

Барыкин утверждал, что видит смуглых зрителей и огромный стадион, а на нем одухотворенного Гошу, поющего собственные песни. Так и произошло. В 2011 году пятнадцатитысячный стадион в бразильском городе Сан-Паулу слушал песни сына Барыкина. Так ему удалось добиться популярности в Латинской Америке, хорошо заработать и купить квартиру в Москве.