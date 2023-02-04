Яростно разбирают наследство погибшего «Иванушки» Яковлева: Куцевол судом отобрала 200 тысяч

Уже шесть лет нет в живых экс-солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева, а борьба за его наследство продолжается до сих пор. Гражданская жена Александра Куцевол, племянница артиста Татьяна и университетский друг Роман Радов «дерутся» за пять квартир, машину, антикварную мебель, деньги и драгоценности.

Дабы добиться выигрыша, Куцевол предъявляла документы о зарегистрированном браке с Яковлевым — из сербского города Чачак и из Белграда. Также девушка признавала Яковлева невменяемым, что, по ее версии, препятствовало правильному составлению заведения.

Однако афера не удалась и Куцевол пришлось выехать из квартиры на Дербеневской набережной, отказавшись от своих запросов на половину имущества, авто и права на песни Яковлева. Обидевшись, девушка отодрала телевизор от стены и забрала даже ершик для унитаза.

В прочем, Александра не стала сдаваться. Недавно она заявила, что оплачивала все эти годы коммунальные услуги. Подав иск, девушка считает, что забравший квартиру Роман должен возместить ей 200 тысяч рублей за оплату счетов.

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