Певец Никита рассказал о проклятии группы «Иванушки International» после двух трагедий

Певец Никита согласился с бытующим мнением, что на группе «Иванушки International» лежит проклятие. О злом роке заговорили после двух трагедий с солистами.

Никита когда-то и сам мог попасть в коллектив и проходил кастинг, однако в группу его не взяли. Зато отбор прошел Олег Яковлев, печальный исход которого хорошо известен.

«Слышал, что третий солист уходил навсегда», - рассказал 47-летний певец.

Яковлев занял место трагически погибшего Игоря Сорина.

Сорин выпал с шестого этажа. Яковлев умер от пневмонии и цирроза печени.

Сейчас третьим вокалистом в «Иванушках International» является Кирилл Туриченко. Что бы ни говорили, планов уходить из группы у него нет.

ФОТО: Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News