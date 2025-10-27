«Яростно ненавидят»: Маша Распутина об отношениях с детьми мужа от прошлого брака

В этом году певица Маша Распутина вышла замуж за бизнесмена Виктора Захарова спустя 26 лет отношений. Артистка рассказала, что дочери поздравили ее со вступлением в брак, а дети супруга демонстративно проигнорировали торжество.

По словам 61-летней звезды, Виктор не очень хорошо расстался с бывшей женой и детьми. Наследников бизнесмена артистка называет «неблагодарными».

«Они (дети. — прим. „Страсти“) с Виктором Евстафьевичем враждебно расстались, до сих пор угрожают», — заявила Распутина в эфире «Звезды сошлись».

Мария отметила, что Виктор все сделал для своих детей, и они благодаря ему получили хорошее образование. Сын учился в Канаде, дочь получила два диплома.

Как пояснила Распутина, дети мужа даже не поздравили их со свадьбой. Распутина уверена, что экс-супруга бизнесмена настроила детей против отца.

«Они меня яростно ненавидят. А я ведь тоже для них все делала, подарки покупала, особенно дочери», — добавила она.

Напомним, недавно Маша Распутина рассказала, что все эти годы Виктор не мог получить развод от прошлой жены, и когда документы, наконец, были оформлены, артистка с избранником отправились в ЗАГС.