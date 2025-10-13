«Виктор не ожидал, что с ним непорядочно поступят»: Распутина объяснила, почему решилась на брак спустя 26 лет отношений
Певица Маша Распутина рассказала, почему решила выйти замуж за возлюбленного Виктора Захарова спустя 26 лет отношений. Она призналась, что все эти годы мужчина не мог получить развод от прошлой жены, и когда документы, наконец, были оформлены, артистка с избранником отправились в ЗАГС.
В программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым Маша поделилась – никакой пышной свадьбы не было. Они просто расписались в кругу семьи.
«Сейчас мы просто узаконили отношения. Чисто формально произвели роспись, узаконили отношения — для анкеты, для государств», - отметила певица.
Распутина призналась, что не знает, почему спустя столько лет экс-супруга Виктора решила развестись с ним. По мнению артистки, у женщины могла проснуться совесть.
«Его предыдущая супруга не давала развода, просто обманула - говорила: младшей дочери будет 16, 18, 20... Там уже скоро 40 лет будет, а все... Виктор не ожидал, что с ним непорядочно поступят. Он отдал им все материальные блага, а развод получил только в прошлом году», - рассказала Маша.
