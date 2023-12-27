Ярослав Сумишевский нашел возможность рассказать о свадьбе с новой возлюбленной, об этом сообщает StarHit.

Певец Ярослав Сумишевский встретил новую любовь спустя два года после гибели жены Натальи Бородкиной, которая скончалась после ДТП. Сейчас музыкант счастлив в отношениях с девушкой, которая моложе его на 10 лет.

При этом Сумишевский не раскрывает личность девушки. Он рассказывал, что против этого выступает сама возлюбленная. Несмотря на крепкие отношения, Сумишевский пока не планирует свадьбу, хотя и не исключает такого развития событий.

«Я не загадываю, мы не так давно вместе, у нас все хорошо! Мы обустраиваем быт и не задумываемся об этом. Но в будущем, конечно же, все возможно», — рассказал он.

От вопроса о том, не планируют ли возлюбленные рождение ребенка, Сумишевский тоже тактично увернулся.

«Сложный вопрос. Я люблю детей. Сколько Бог дает, столько и должно быть. Но еще я считаю, что мало иметь много детей, надо еще иметь много внутренних, временных и финансовых ресурсов на их воспитание», — объяснил музыкант.

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