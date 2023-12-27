«Умный, красивый»: фигуристка Камила Валиева описала парня мечты

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, каким должен быть парень ее мечты. Об этом сообщает WomanHit.

Как призналась спортсменка, несмотря на тяжелый график, у нее часто остается время на отдых после тренировок. Так, выходные фигуристка предпочитает проводить с подругами, много гуляя по городу и посещая кафе. При этом молодого человека, как уточнила 17-летняя олимпийская чемпионка, в настоящий момент у нее нет.

«С хорошим чувством юмора. Умный, красивый, самодостаточный — прямо как в сказке», - описала идеального избранника Валиева.

Фигуристка подчеркнула, что предпочитает не строить любовных связей с коллегами. Она также отметила, что в среде фигуристов все друг друга знают, поэтому нередко обсуждают чужие отношения.

«Я человек дружелюбный, конфликтов ни с кем не хочу. Наверное, лучше, если молодой человек не из фигуристов», - отметила спортсменка.

Вдобавок Валиева заявила, что всегда советуется со своей матерью по поводу того или иного парня. Олимпийская чемпионка добавила, что для нее крайне важно мнение родителя в этом вопросе.

Ранее качествами идеального мужчины поделилась актриса Наталья Рудова.