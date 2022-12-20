Ярослав Бойко обратился в суд, чтобы его развели с танцовщицей

В московский суд поступил иск о расторжении брака звездной пары. Истцом выступил актер Ярослав Бойко – он разводится с танцовщицей, хореографом Рамуне Ходоркайте.

Супруги жили в браке с 1999 года. У них есть двое детей: сын и дочь.

Что стало причиной разрыва, не уточняется. Единственное требование актера в иске – расторгнуть брак, других просьб к суду в заявлении не содержится.

Ранее ходили слухи о романе Бойко с актрисой Марией Порошиной. Отцом ее последнего пятого ребенка называли Бойко – официально знаменитость не называла имени мужчины.

За время брака с Ходоркайте у актера случилась мимолетная связь с актрисой Евгенией Добровольской. В результате их романа у Бойко родился внебрачный сын. При этом отношения актера на стороне не разрушили его брак с Ходоркайте.

Ранее сообщалось, что семьи в России стали массово разводиться с целью получения нового пособия.