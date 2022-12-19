Семьи в России стали массово разводиться, чтобы получать новое пособие

Российские семьи стали массово разводиться. Причиной тому является желание получить единое пособие.

На это указала чиновница Счетной палаты Ольга Самарина. По ее словам, данная тенденция особенно наблюдается в регионах.

По словам Самариной, при разводе среднедушевые доходы считаются отдельно. В результате бывшие семьи могли претендовать на социальные выплаты. Чиновники заметили, что будучи семьей супруги подавали заявление на пособие, но получали отказ.

«Они разводятся, подают заявление второй раз, и им это заявление одобряют и пособие назначают», — рассказала Самарина о предприимчивых россиянах.

С января в России вводится единое пособие на детей. Получить его можно в случае, если доход семьи ниже определенного уровня.