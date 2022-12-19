16:05, 19 декабря 2022
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Семьи в России стали массово разводиться, чтобы получать новое пособие
Фото: Freepik.com
Российские семьи стали массово разводиться. Причиной тому является желание получить единое пособие.
На это указала чиновница Счетной палаты Ольга Самарина. По ее словам, данная тенденция особенно наблюдается в регионах.
По словам Самариной, при разводе среднедушевые доходы считаются отдельно. В результате бывшие семьи могли претендовать на социальные выплаты. Чиновники заметили, что будучи семьей супруги подавали заявление на пособие, но получали отказ.
«Они разводятся, подают заявление второй раз, и им это заявление одобряют и пособие назначают», — рассказала Самарина о предприимчивых россиянах.
С января в России вводится единое пособие на детей. Получить его можно в случае, если доход семьи ниже определенного уровня.
Источник фото:Freepik.com
Источник:Парламентская газета
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги: